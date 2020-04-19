ضبط نصف طن فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي قبل بيعها بالأسواق في الأقصر

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، نصف طن أسماك مملحة وفسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها بالأسواق، وذلك أثناء تنفيذ حملة بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل الوزارة، برفقة إدارة الرقابة التموينية وإدارة التجارة الداخلية وادارة تموين القرنة وإدرة تموين إسنا وبالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى بالأقصر، وتم تحرير محاضر بالمخالفات.

في سياق أخر، أعلنت المديرية استلام محصود القمح من المزارعين الذي بدأ من 15 أبريل الجاري بالضوابط القانونية وسط اجراءات احترازية مشددة ودون معوقات أو تزاحم وبلغت كمية القمح الموردة حتى تاريخه 265.210 طن.