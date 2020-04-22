متر عقد النور يصل لـ60 جنيه.. أسعار زينة رمضان في الأسواق

عادات وتقاليد توارثها الشعب المصري منذ القدم، للاحتفال بالمناسبات، كل منها لها الشكل الخاص بها بالاحتفال، ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، يستعد الكثيرين لاستقباله بتزيين الشوارع والمنازل بزينة رمضان، بمختلف أشكالها.

وتستعرض "الوطن"، أسعار الزينة المختلفة المستخدمة في تزيين المنزل، استعدادا لاستقبال شهر رمضان، كالتالي:

عقد النور الزينة

تختلف أسعار عقد النور الزينة حسب الشكل والخامة وطول العقد، كالآتي:

- متر عقد النور البلاستيك: يتراوح سعره بين 25 و40 جنيها.

- متر عقد النور النحاس: يتراوح سعره بين 35 و45 جنيها.

- متر عقد النور على شكل فوانيس: يتراوح سعره بين 40 و60 جنيها.

أشكال خشبية

- تتوفر العديد من القطع الخشبية والتي تكون على شكل فانوس أو هلال أو نجمه، ويختلف سعرها حسب أحجامها، كالتالي:

- قطعة خشبية حجو صغير: يتراوح سعرها بين 20 و40 جنيها.

- قطعة خشبية حجم وسط: يتراوح سعرها بين 40 و60 جنيها.

- قطعة خشبية جحم كبير: يتراوح سعرها بين 60 و80 جنيها.

زينة على شكل مثلثات الخيامية

يفضل الكثير من محب تعليق الزينة باستخدام زينة الخيامية، نظرا لما تعطيه من بهجة وإعطاء الإحساس بقدوم رمضان، حيث يتراوح سعر المتر منها بين 5 و10 جنيهات.