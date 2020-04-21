جامعة بني سويف تحدد تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة طلابها

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع مجلس الجامعة رقم 182، عبر تقنية الفيديو، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية والتي تستهدف متابعة سير منظومة العمل والخدمات التعليمية.

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين وللشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد وحلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الشعب المصري بالخير والبركة والتقدم والازدهار.

وناقش رئيس الجامعة آليات تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات في إطار تطورات الوضع بالبلاد وجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا حرص الجامعة على تغليب مصلحة الطلاب وعدم الإضرار بمستقبلهم مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

وأشار رئيس الجامعة إلى اتفاق المجلس على عدد من القرارات، بالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات، حيث وافق المجلس على إتاحة الفرصة للكليات باختيار أحد البديلين، إما إعداد مشروع بحثي أو إجراء امتحان إلكتروني، لافتا إلى أن هناك مطلق الحرية في اختيار المشروعات البحثية سواء في شكل مقالة بحثية أو مشروع بحثي أو بحث مرجعي في مقررات هذا الفصل الدراسي، على أن تقوم مجالس الأقسام بكل كلية بوضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك المشروعات وفقا لطبيعة الدراسة بكل كلية أو برنامج على حدا، فضلا عن قيام مجالس الأقسام بتحديد نسبة الاقتباس العلمي في البحث، مشيرا إلى إمكانية أن يشارك في المشروع البحثي الواحد من 3 إلى 5 طلاب.

وأكد "منصور"، أن الجامعة سوف تقوم بدراسة تلك المعايير التي ستقدمها كل كلية لمراجعة وتصحيح كافة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة مع عدم قبول أي رسائل ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا، مشيرا إلى أن بنك المعرفة المصري سيكون هو المرجعية للطلاب في الحصول على المراجع والمصادر، وسيقوم الطلاب بإرسال بحوثهم عن طريق البريد الرسمي الجامعي، على أن تلتزم كافة الأقسام بالإعلان عن التفاصيل الخاصة بالرسائل البحثية والجداول وطرق التسليم في موعد أقصاه 7 مايو القادم، ويبدأ الطلاب في تسليم الرسائل اعتبارا من 31 مايو وحتى 15 يونيو، وفي حالة عدم قبول بحث الطالب يمنح فرصة أخرى.

وفي ما يخص الخيار الثاني، وهو الامتحانات الإلكترونية، وافق المجلس على عقدها حسب إمكانيات كل كلية من حيث البنية التحتية التكنولوجية مع إمكانية تقسيم الطلاب لأداء الامتحانات في أكثر من موعد.

وفى سياق متصل وافق المجلس على استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى 31 مايو القادم، لكل الفرق الدراسية، وفيما يخص الدراسة بنظام الساعات المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات التي استوفاها الطلاب، كما وافق المجلس على عدم احتساب تقييم المواد الدراسية لهذا الفصل الدراسي ضمن المجموع التراكمي واعتبار الطالب (ناجحا أو راسبا فقط) على أن يتم تعويض طلاب الفرقة الأولى والثانية والثالثة عن المواد التي لم يتم الانتهاء منها في بداية العام الدراسي الجديد بمحاضرات مكثفة في بداية الفصل الدراسي.

وفيما يخص طلاب سنوات النقل بنظام الساعات المعتمدة الذين لا تحتوى مقررات الفصل الدراسي الثاني على أي مقررات متصلة من الفصل الدراسي الأول يتم تقييم جميع مقررات الفصل الدراسي الثاني ناجح أو راسب فقط كتقدير نهائي، بحيث تكون عدد الساعات المنتظمة التي يتم تقييمها ناجح أو راسب، هي عدد الساعات المعتمدة لهذا الفصل الدراسي الثاني، وفقا للائحة الداخلية المعتمدة للبرنامج فاذا كانت اللائحة تنص مثلا على 15 ساعة معتمدة يتم تقييم 15 ساعة فقط ناجح أو راسب، وإذا كان الطالب مسجلا في هذا الفصل 18 ساعة يتم تقييم 15 ساعة فقط ناجح أو راسب والمقرر المتبقي 3 ساعات معتمدة يحصل الطالب على تقدير غير مكتمل، ويمتحنه عند إنهاء تعليق الدراسة، ويوضع له التقدير الفعلي على ان يكون هذا المقرر من خارج المستوى المسجل فيه الطالب.

أما إذا كان الطالب مسجلا لعدد ساعات أقل من اللائحة 12 ساعة معتمدة مثلا، يتم تقييم مقرر إضافي 3 ساعات معتمدة (بالإضافة إلى الــ 12 ساعة) يقوم الطالب بتسجيلهم في فصل دراسي آخر من نفس مستوى مقررات هذا الفصل الدراسي الحالي، ويتم تقييم هذه الساعات ناجح أو راسب.

أما إذا كان المقرر له جزءا عمليا، يؤجل تقييم هذا الجزء العملي لحين إنهاء تعليق الدراسة ويضاف إلى تقييم باقي المقرر، ويقيم المقرر وحدة واحدة ناجح أو راسب.

وإذا كان الطالب سجل مقررات من مستويات دراسية أخرى أو يقوم بإعادة مقررات معينة بغرض التحسين، يمتحن هذه المقررات بعد انتهاء تعليق الدراسة، وترصد له نقاط وتقدير المقرر وفقاً للائحة الداخلية للبرنامج المعتمدة، بمعنى أن تكون القاعدة المطبقة هي أن عدد الساعات المعتمدة لهذا الفصل الدراسي الحالي للطلاب المقيدين في سنوات النقل فقط (وفقاً للوائح الداخلية للبرامج الدراسية) هي التي ينطبق عليها تقييم (ناجح أو راسب).

وتابع رئيس الجامعة، أنه بالنسبة لطلاب السنوات النهائية (الفرقة الرابعة) وافق المجلس على تأجيل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، وسيتم وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم سواء في التجنيد أو السفر أو أيه مشكلة أخرى.

وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا، وافق المجلس على عقد امتحاناتهم عقب انتهاء فترة تعليق الدراسة، مع عدم احتساب فترة تعليق الدراسة ضمن الفترة المطلوبة للحصول على الدرجة.

أما بالنسبة للطلاب الوافدين الذين يتعذر تواجدهم لأداء الامتحانات وافق المجلس على تأجيلها أو عقدها إلكترونيا.

وفيما يخص مواد التخلفات وافق المجلس على ترحيل امتحانات هذه المواد وقيام الطلاب بأدائها في أقرب فرصة ممكنة بعد عودة الدراسة.

كما ناقش المجلس ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة، وتقارير مجالس شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والوحدات ذات الطابع الخاص.