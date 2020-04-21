السعودية تعلن تعديل أوقات التجول خلال شهر رمضان

حددت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، أوقات التجول داخل المدن غير الخاضعة لمنع التجول خلال شهر رمضان.

وأوضح مسؤول في الوزارة، بحسب ما أفادت وكالة الأباء السعودية "واس"، أنه إلحاقاً لما سبق إعلانه عن تحديد الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، فقد تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال رمضان.

وأضاف أن "السماح بالتجول في جميع المناطق والمدن التي لا تخضع لتعليمات منع التجول على مدار اليوم، سيكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً".

أما بالنسبة للمدن والمحافظات التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، فسيسمح للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

إلى ذلك، أكدت الداخلية على استمرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.

يأتي هذا بعد أن أعلنت رئاسة شؤون الحرمين مساء الاثنين، تعليق الاعتكاف في الحرمين خلال شهر رمضان، من ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، إقامة صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع استمرار تعليق حضور المصلين للحرمين الشريفين، وتكون صلاة التراويح خمسة تسليمات.

وكان مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أعلن يوم الجمعة الماضي أن صلاة التراويح و"العيد" ستقام في البيوت إذا استمر الفيروس.

كما أعلن المسجد النبوي في المدينة المنورة الأسبوع الماضي منع إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، الذي يبدأ نهاية الأسبوع المقبل.