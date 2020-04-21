عودة الحياة الطبيعية للنمسا "تدريجيا" بدءا من مايو

أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن الحياة سوف تعود إلى طبيعتها تدريجيًا في بلاده خلال شهر مايو المقبل.

وقال كورتس - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إنه اعتبارا من أول مايو سيجري تخفيف قيود الخروج وفتح جميع المتاجر تباعا، مشيرا إلى أنه سيجري استئناف العمل في المطاعم في منتصف الشهر.

وأضاف كورتس، أن الدراسة ستعود تدريجياً مرة أخرى وعلى مراحل اعتبارا من 4 مايو المقبل، كما ستعود الحياة إلى دور العبادة اعتبارا من منتصف مايو وأيضا الأنشطة الرياضية.

وأشار كورتس إلى ضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامات، ومراعاة مسافة السلامة التي تبلغ مترًا واحدًا.