صور.. زحام شديد في أسواق الإسكندرية.. والمواطنون: مش خايفين من كورونا

شهدت أسواق الإسكندرية، اليوم، في ثاني أيام شم النسيم زحاما شديدا، حيث أقبل الكثير على شراء الأسماك المملحة، ومستلزمات شهر رمضان المبارك.

ورصدت "الوطن" التزاحم الشديد داخل سوق الحقانية وسوق الميدان في منطقة المنشية، حيث تهافت آلالاف المواطنين على البائعين.

وقالت سعاد حسن، إن سوق المنشية يشهد زحاما بصفة يومية إلا أن معدل التزاحم اليوم كان أكبر بسبب إجازة الأمس بالإضافة إلى شراء مستلزمات شهر رمضان، قائلة: "الزحمة صعبة خاصة في ظل الأزمة اللي بنعيشها".

"خليها على الله محدش خايف من كورونا"، هكذا كان لسان حال المواطنين لما شهدوه من زحام الشديد في الأسواق، فيما التزم البعض بارتداء الكمامة الطبية.