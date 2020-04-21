استمرار أعمال إنشاء السدود والحواجز لحماية 17 وادي في طابا من السيول

قال المهندس عبد الرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة جنوب سيناء، إنه جاري استلام أعمال دمك الطبقة الثالثة لحاجز (11) بوادي رقم (5)، وحاجز (12) بوادي رقم (6)، بمدينة طابا، وأيضًا استلام أعمال دمك الطبقة الرابعة لحاجزي (25،24) بالوادي رقم (10)، وذلك المرحلة الثانية لحماية مدينة طابا من أخطار السيول.

وأكد مدير إدارة المياه الجوفية، أن المرحلة الثانية لحماية مدينة طابا تجرى داخل 17 وادي من الأودية الأكثر خطورة بالمدينة بتكلفة تتعدى 200 مليون جنيه، تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من مشروعات الحماية من أخطار السيول بالمرحلة الأولى بتكلفة 51 مليون جنيه، لتصل التكلفة الإجمالية لحماية المدينة 251 مليون جنيه، بهدف تقليل المخاطر التي تصاحب السيول من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية، وغيرها من المرافق والنقاط الاستراتيجية من محطات غاز وكهرباء، إضافة إلى استيعاب مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها في التنمية.

وأشار مدير إدارة المياه الجوفية، إلى أنه يجرى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بين العاملين بالموقع، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".