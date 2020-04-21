الازدحام في صرف معاش تكافل وكرامة يثير غضب أهالي الأقصر

شهد عدد من مكاتب البريد وأفرع البنوك بمحافظة الأقصر، اليوم، مع بدء أول أيام صرف معاش تكافل وكرامة، تزاحمًا من مستحقي صرف المعاش، رغم التحذيرات الشديدة بعدم التزاحم ومنع التكدس أمام مكاتب البريد منعا لانتشار فيروس كورونا.

وسادت حالة كبيرة من الاستنكار، والغضب، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أهالي الأقصر، بسبب الازدحام الذي تسبب فيه أصحاب معاش تكافل وكرامة، مع ظهور الطوابير وتواجد كبار السن من أصحاب المعاشات، وارتفاع درجات الحرارة.

وناشد أهالي المدينة، الأجهزة المختصة وأهل الخير والمؤسسات الخيرية والأحزاب السياسية والمجموعات الشبابية، لتوفير عدد من المظلات والكراسي أمام مكاتب البريد لحماية المستحقين من كبار السن والمرضى، من حرارة الشمس، والتنظيم خارج مكتب البريد لتسهيل عملية صرف المعاش لعدم التزاحم والتكدس.