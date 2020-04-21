مشروع قانون: 5 آلاف جنيه غرامة لمن يخالف قرار الصحة بارتداء الكمامات

تقدم النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.

ونص مشروع القانون المُقدم على أنه لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد، المسموح لهم بالتنقل، باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى، خارج أماكن السكن، لمنع انتشار بعض الأمراض المعدية، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه.