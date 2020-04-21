تعرف على سبب إلغاء برنامج مقالب هاني رمزي برمضان 2020

أكد الفنان هاني رمزي أنه كان من المقرر التحضير لبرنامج مقالب جديد، على أن يعرض بشهر رمضان المقبل.

وقال "هاني" لـ"الوطن": "بعد أن توصلنا للفكرة مع الشركة المنتجة، قررنا التصوير خارج مصر، ولكن جاء لنا تحذيرات بسبب مرض كورونا، ثم توقفت حركة الطيران، فاضطررنا إلى إلغاء البرنامج هذا العام".

يذكر أن آخر أعمال هاني رمزى كانت فيلم "قسطى بيوجعنى" مع الفنانة مايا نصرى وحسن حسنى ومصطفى أبو سريع وآخرين، ومن إخراج ايهاب لمعى، وتناول الفيلم حياة هانى رمزى البسيطة الذى يعمل محصلا للفواتير واﻷقساط الخاصة باﻷجهزة الكهربائية، ويقع فى العديد من المفارقات الكوميدية التى يتعرض لها أثناء تأدية عمله.