فيديو.. السيسي يوجه بإرسال مساعدات طبية إلى أمريكا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين، وللمساهمة في تخفيف العبء خلال الأزمة الحالية.

حيث جاء ذلك في إطار الدعم والتضامن، مع الدول الصديقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرة عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والبدل الواقية المقدمة من مصر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء ذلك في إطار العلاقات والروابط التاريخة التي تدجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما يساهم في تخفيف العبء، في ظل الأزمة الراهنة، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية لمجابة سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات.

تأتي تلك المساعدات استمرار، للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن في أوقات المحن والأزمات وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم.