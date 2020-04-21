أستاذ أمراض الكبد: الحياة الاجتماعية بعد كورونا ان تكون كما عهدناها

قال جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، إن الحياة الاجتماعية ستتسم ببعض القيود والمحازير مع منع الزحام، خلال فترة ما بعد الانتهاء من فيروس كورونا، وفيها ستتغير أوجه الحياة عن ما كانت معهودة عليه من قبل.

وأضاف "شيحة" خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن فيروس كورونا قد أثر على كل دول العالم، وهو ما سيؤدى بدوره إلى تغيير شكل الحياة عما عهدناها من قبل، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت بروتوكولات شديدة تجاه مواجهة فيروس كورونا، مع المحاولة للعودة للنشاط الاقتصادي حتى لا يتوقف ذلك تماما.

وأكد أن فيروس كورونا لا ينتقل من خلال المياه، ولكنه ينتقل من خلال بعض ذرات الهواء بسبب وجود تلوث بيئي وهوائي ببعض الدول: "أهم حاجة في الكورونا غسل اليد بالماء والصابون كذا مرة كلما احتاج الأمر، وفيه بلاد مفيهاش مياه علشان تغسل إيديها".