جامعة القناة تناقش التغيرات المناخية والبيئية وتأثيرها على الحياة

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية تركيز البحث العلمي في الفترة القادمة على الموضوعات التي تهتم بالتغيرات المناخية وتأثيرها على كافة مناحي الحياة، وكذلك استشراف المستقبل بالنسبة للتغيرات البيئية والمناخية.

وأشارت "هجرس"، إلى ضرورة وضع آليات التصدي للتغيرات المناخية والعمل بطرق مبتكرة خارج الصندوق والبعد عن الأسلوب النمطي للتعامل مع هذه الموضوعات الحيوية، خاصة بعد أن شهدت الأونة الأخيرة، وجود براكين وسيول والعديد من الظواهر المناخية التي لم نعتاد عليها وتحتاج الكثير من البحث والدراسة، وذلك لمعرفة الطرق العلمية الصحيحة للتصدي لها.

جاءت تصريحات رئيس الجامعة، خلال رئاستها لاجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث اليوم، عبر الفيديو كونفرنس، مع وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومديري عموم القطاع.

وشددت الدكتورة ماجدة هجرس، على ضرورة عمل أبحاث علمية تعمل على زيادة الموارد بالجامعات، وتركيز البحث العلمي على إقليم القناة وسيناء، لرصد احتياجات المنطقة وطرق تلبية تلك الاحتياجات، مطالبة بضرورة تعزيز دور المكتبات الرقمية في الفترة القادمة، من حيث الدخول على بنوك المعرفة مشددة على ضرورة الاهتمام بجودة الكتب الجامعية لرفعها على بنوك المعرفة مع إعادة النظر في تقييم المجلات العلمية، وذلك طبقا للمعايير المقدمة من بنك المعرفة.

وقدمت رئيس جامعة القناة، الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك لجهودهم المستمرة من أجل إنجاح منظومة التعليم عن بعد، كما قدمت الشكر للباحثين والباحثات، وذلك لدعم الجامعة بالأبحاث والابتكارات خلال الفترة الماضية من أجهزة تنفس صناعي وتعقيم ذاتي وإنتاج للمطهرات والمستلزمات الوقائية المختلفة، والمشاريع التي قدمتها الجامعة للوقاية والعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت رئيس جامعة القناة، إلى أهمية اختراق مجال السياحة التعليمية، أو السفر التعليمي، باعتباره اتجاه جديد في صناعة السياحة العالمية، وفيه يكون الغرض الرئيسي من السياحة هو التعليم، والحصول على دورات تدريبية أو تعلم مهارات جديدة.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، أنه تماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات، سيتم تحديد موعد الامتحانات بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.