جمال شيحة: إجراءاتنا الاحترازية الاستباقية منعت انتشار فيروس كورونا

قال جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، إن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في مصر لا يقلق حتى الآن، وذلك لاتخاذ القيادة السياسية القرارات والإجراءات الاحترازية في توقيتات مناسبة وصحيحة واستباقية عن دول أخرى.

وأضاف "شيحة" خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه وبعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل القيادة السياسية لن تصل حالة الوباء للانتشار بالمحافظات المصرية كما حدث بإيطاليا وغيرها من الدول الكبرى: "وكمان إحنا دولة 70% منها شباب بعكس تلك الدول"، موضحا أن فيروس كورونا في أسوأ سيناريوهاتها 85% من الحالات تعبر تلك الفترة بأمان، وأسوأ الحالات هي ذات الأعراض القوية، ومنهم 5% هم بحاجه للعناية المركزة: "تلك النسبة في مصر قليلة جدا، وده اللي بيدينا إحساس بالإمان، ومصر فيها بنيه تحتية زي الدول العظمي ويمكن أكبر في مجال محاربة الأمراض المعدية".

وأكد أن مصر قامت ومنذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بإنشاء مستشفي للحميات وأخرى للصدر بكافة المحافظات المصرية، وهو ما لا يوجد بدولة فرنسا على سبيل المثال، مشيرا إلى أن وصول مصر إلى مرحلة الذروة يعتمد على نسبة التحاليل التي تجريها وزارة الصحة للمواطنين: "الدول اللي أعلنت أنها وصلت للذروة وبدأت تقل ده بسبب أنها عملت تحاليل لعدد كبير من مواطنيها علشان يلاقوا الحالات والمخالطين ويعزلوهم".