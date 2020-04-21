برلماني يطالب وزير التعليم بإعلان خطة تأمين طلاب الثانوية العامة

تقدم رائف تمراز عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل موجه لوزيرالتربية والتعليم، يطالبة فيه بتوضيح الإجراءات الاحترازية المتبعة، من الوزارة، لتأمين طلاب امتحانات شهادة الثانوية العامة، التي يتراوح عددهم نحو مليون و500 ألف طالب، بالإضافة إلى 500 ألف مراقب على مستوى الجمهورية.

وتساءل عضو مجلس النواب، خلال بيانه اليوم، عن طرق الحفاظ على طلابنا، سواء خارج المدرسة، وأثناء دخولهم للمدارس، وتواجدهم في الفصول، نظرا لتكدث أعدادهم، وهل الوزارة وضعت خطة لحماية كل هذه الأعداد؟ ولماذا لم تقوم باستخدام الوسائل الحديثة، التي منها التابلت للحفاظ على سلامة الطلاب؟

وأشار تمراز، إلى أن الدولة الآن في أشد الحاجة للحفاظ على سلامة المواطنين، وبالأخص الإجراءات الاحترازية التي تؤكد عليها دوما، وهي عدم التزاحم والابتعاد عن التجمعات، وهو الأمر الذي يستدعي وزيرالتربية والتعليم على التفكير والإعلان عن طرق تجنب طلابنا من امتحانات شهادة الثانوية العامة من التزاحم، سواء خارج المدارس أو داخل لجان الامتحانات، خاصة أن أولياء الأمور، حريصين على التواحد مع أبنائهم خارج اللجان، أمام المدارس، وهو الأمر الذي يستدعي التفكير في وجود حلول بديلة.

وطالب تمراز، وزيرالتربية والتعليم، بسرعة الإعلان عن الاجراءات الاحترازية التي ستقوم بها الوزارة، في تأمين سلامة الطلاب والمراقبين وأولياء الأمور، المتواجدين خارج المدارس.