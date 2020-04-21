استرداد 55 فدانا من أراضي الدولة بالفرافرة

أزالت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تعديات على أملاك دولة بالزراعة على مساحة 55 فدانًا.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن حملات الإزالة للتعديات مستمرة لحين استرداد حق الدولة والشعب، موجهًا الشكر لكل من قام بتقنين وضعه، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف التعديات على أراضي الدولة من خلال تقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات للراغبين في تقنين أوضاعهم.

وأضاف المحافظ، أن مركز الفرافرة نفذ، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية 5 قرارات إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة، جرى من خلالها استرداد 55 فدانًا زراعيًا بمنطقه اللواء صبيح.