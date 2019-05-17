قال اللواء محمد الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه جرى توقيع بروتوكول مع عدد من الجمعيات الأهلية بالمركز، لتسليم قطع الأراضي لبناء مساكن عليها للمواطنين بقرى أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو هريرة واللواء صبيح.

وأضاف الفحام، أنه جرى التنسيق مع المواطنين المتقدمين لحجز هذه القطع السكنية لدفع رسوم توصيل المرافق وقدرها خمسة آلاف جنيه، وسيجرى تسليم عقود تمليك هذه القطع عقب الانتهاء من توصيل المرافق، مؤكدا أنه سيجرى تخصيص مساحات أخرى لمجموعة ثانية في عدد آخر من المناطق والقرى بمركز الفرافرة، وذلك لمساعدة الأهالي على بناء مساكن لهم.