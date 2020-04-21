التضامن: تكدس المواطنين لصرف تكافل وكرامة كان "وقتيا"

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن مشروع تكافل وكرامة يستفيد منه 3 ملايين مواطن، وقد تم بدء الصرف للمستفيدين السبت الماضي.

وأضاف "العقبي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه تم رصد مليون و400 ألف مستفيد من تكافل وكرامة وتم صرف 365 مليون جنيه، اليوم، وهو ما أدى إلى وجود زحام وقتي أمام بعض مكاتب البريد، وليس مستمرا كما التقطته بعض الكاميرات.

وأوضح أنه من المفترض صرف تلك الأموال لـ2 مليون مستفيد حتى نهاية الشهر الجاري، غير أن وجود بعض المواطنين الذين هم بحاجة إلى الأموال هو ما أدى لوجود زحام تداركته الوزارة بالدفع بمتطوعين لمنع تكوين التكدسات: "التكدسات كانت وقتيه والمواطنين كانوا واقفين في مكان واحد ولم تستمر طوال اليوم بناءً على التقارير اللي جت وبالتنسيق مع المحليات".

وأكد "العقبي" أن الوزارة وفرت عددا من المدارس ومكاتب البريد لمنع تزاحم المواطنين أثناء صرف الأموال ووصل عددها إلى 4 آلاف مدرسة ومكتب للصرف ولمنع التكدسات، مشيرا إلى أن مستفيدي تكافل وكرامة يقوموا بصرف الأموال من أماكن الصرف القريبة من منازلهم: "كل المكاتب كانت متواجد فيها زملاء ينظموا العدد مع اتخاذ كل وسائل الحماية".