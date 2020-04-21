ممرضة متعافية من كورونا: إحنا قد المرض وهنقضي رمضان في بيتنا

أعربت إسراء محمود، 23 عاما، ممرضة من محافظة المنوفية، عن سعادتها بالخروج من الحجر الصحي بعد شفائها، موجهة الشكر إلى الطاقم الطبي بالمستشفى الذي لايدخر جهدا في تقديم العناية الفائقة للمرضى ويبذلون كل جهدهم في سبيل راحتهم.

وأضافت إسراء، أن الطاقم الطبي لا يبخلون عليهم بشئ، ربنا يبارك لهم حتى أرقامهم الشخصية يعطوها لهم، وتمنت خروج كافة زملائها من الحجر قائلة: "أحنا أقوياء وقد المرض، وإن شاء الله هنقضي رمضان في بيتنا".

من جانبه أكد الدكتور أحمد سعد رئيس قسم العناية المركزة بالمستشفى، أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مشيرا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى، ارتفع إلى 77 حالة بعد خروج حالة جديدة اليوم من إجمالي 111حالة استقبلها المستشفى، توفي منهم 3.

أضاف "سعد"، أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.

وقال "سعد"، إن المستشفى لايعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرا أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، ويحصل المصابون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.

وأضاف "سعد"، أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة، موضحا أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعي.