الإعلامية هند جاد تتعاقد مع "الراديو 9090"

تعاقدت الإعلامية هند جاد مع الراديو 9090 وستبدأ في مشاركة الإذاعي محمود الفقي في تقديم حلقة أسبوعية من برنامج ستوديو 9090، خلال شهر رمضان المعظم والذي يتناوب على تقديمه نجوم المحطة بشكل يومي، على أن تقدم برنامج خاص بها بعد انتهاء شهر رمضان.

جدير بالذكر أن الإعلامية هند جاد مذيعة بمجموعة قنوات الحياة منذ عام ٢٠١٦ حتى الآن وقدمت العديد من البرامج السياسية والإخبارية والاجتماعية الهامة على شاشة الحياة "عين على البرلمان، الحياة الآن، الحياة في مصر".

فصلاً عن كونها ابنة التلفزيون المصري وقدمت العديد من البرامج السياسية والاجتماعية والفنية على شاشة قنوات "الأولى، ونايل دراما، والأسرة والطفل" وخاضت تجربة العمل من قبل في القنوات الفضائية في قناة التحرير فضلاً عن خوضها تجربة العمل الإذاعي من قبل على محطة راديو D R N والتي انطلقت لفترة بسيطة.