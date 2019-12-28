تُشارك الإذاعية بسنت بكر، في الخريطة البرامجية الجديدة، الخاصة بالراديو 9090، بغناء 4 تترات برامج، بجانب مُشاركتها في تقديم برنامجها "قد المقام".

وقالت "بكر"، لـ"الوطن"، إنها تُشارك بالغناء والكتابة والتلحين، في 4 تترات جديدة، وهم فقرة "يونس وزيتون" ضمن برنامج "صباحك ومطرحك" للإذاعي أحمد يونس، وبرنامج "لسه الصبح"؛ للإذاعي فادي إبراهيم، و"كلمتين وبس" للإذاعيين محمد نشأت وشيماء حافظ، وبرنامج "فولو" تقديم عبير بسيوني.

في سياق آخر، يشهد برنامج "قد المقام"، الذي تُقدمه الإذاعية بسنت بكر، عبر راديو "9090"، شكلًا جديدًا، بالتزامن مع انطلاق الخريطة البرامجية الجديدة الخاصة بالمحطة، المُقرر انطلاقها مطلع العام الميلادي الجديد.

وقالت بسنت بكر إن إدارة الراديو، قررت زيادة مدة الحلقة، اعتبارًا من العام الجديد، ليُذاع يومي الجمعة والسبت، لمدة ساعتين، بعدما كان يُذاع ساعة واحدة فقط.

وأشارت إلى أن البرنامج سيتطرق إلى موضوعات عدّة، بعدما كان التناول قاصرًا على الغناء وتاريخ صناعة الموسيقى، موضحة أن البرنامج في شكله الجديد سيرصد كل منتج مصري إبداعي "قد المقام"، في المجالات المُختلفة.