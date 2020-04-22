خبير يقدم 6 نصائح لشراء بطارية أطول عمرا لسياراتك

دائما ما يتوجه كثير من مستهلكي السيارات إلى شراء بطارات جديد فور إتلاف البطارية القديمة أو ضعفها، فهي تعد الشرارة الأولى لتشغيل محرك السيارة.

وتوجد العديد من أنواع البطايات في السوق، منها الجاف والتي تعمل بالسائل، إضافة إلى أنها توجد منها أنوع عدة قد تكون رديئة.

وفي هذا الصدد يقول وليد جمال خبير السيارات لـ"لوطن"، إن الفروق بين البطاريات رغم تعدد أسمائها التجارية ليست كبيرة، ولا توجد توصيات محددة بشأن الاسم التجاري المفضل بالنسبة لنوع السيارة.

وأضاف أن هناك بعض النصائح والوصايا التي يجب وضعها في الاعتبار عند شراء البطارية من أجل ضمان عمر أطول للبطارية وكفاءة أعلى في الأداء، بخاصة وأن مشاكل البطارية تؤدي إلى مواقف سيئة يتعرض لها السائق خاصة عندما يفاجأ بعدم قدرة البطارية على تشغيل السيارة في الصباح.

1- "الكفاءة والسعر" أولى هذه الوصايا في بدء التفكير في شراء البطارية الجديدة قبل انتهاء العمر الافتراضي للبطارية القديمة بوقت كاف، حتى تتمكن من اتخاذ القرار الصحيح وشراء البطارية الأنسب من حيث الكفاءة والسعر.

لأنه في حالة تلف البطارية القديمة وعدم قدرتها على تشغيل السيارة، سيجد السائق نفسه مضطرا لشراء البطارية الجديدة من أقرب متجر ومن النوعية المتوفرة الأمر الذي يعني احتمال التعرض لمشكلات عديدة في المستقبل.

2- تجنب المحال ومراكز الصيانة التي لا تتمتع بإقبال كبير من العملاء، لأن معنى ذلك أن البطاريات لديهم تكون غير حديثة الإنتاج، حيث إن المعروف أن المواد الكيماوية التي تتكون منها البطارية تتأثر بعامل الزمن حتى لو لم يتم تركيبها في السيارة، لذلك يجب الحرص على معرفة تاريخ إنتاج البطارية قبل اتخاذ قرار الشراء، وتفضيل الأحدث إنتاجا بحيث لا تشتري أي بطارية مضى على إنتاجها ستة أشهر.

3- الاهتمام بالحصول على البطارية التي يتناسب حجمها مع الجزء المخصص لها في السيارة حيث يوجد عدة مجموعات أحجام للبطاريات، واختيار بطارية من حجم غير ملائم يجعلها غير مستقرة في مكانها، الأمر الذي يقلص عمرها الافتراضي.

4- رابع الوصايا معرفة القدرة الاحتياطية للبطارية، وهي تعني المسافة أو الفترة التي يمكن للبطارية تسيير السيارة بمفردها دون إعادة شحنها آليا عند حدوث عطل مفاجئ في مولد الكهرباء (الدينامو) في السيارة.

وتعد هذه القدرة من العناصر المهمة في تقييم كفاءة البطارية وهي موجودة في الكتيب المرفق معها، ولا توجد على الملصق الموجود على جانب البطارية.

5- خامسا معرفة فترة الضمان، حيث إنه كلما كانت البطارية جيدة الصنع قدمت الشركة المنتجة فترة ضمان أكبر، كما أن شهادة الضمان وخدمة ما بعد البيع حيوية جدا بالنسبة للبطارية التي قد تكتشف بعد شرائها عدم كفاءتها أو وجود عيب صناعي بها.

وعادة تقدم الشركة المنتجة نوعين من الضمان، الأول حق العميل في استبدال البطارية بالكامل إذا ثبت عدم كفاءتها خلال فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، والثاني ضمان الصيانة والإصلاح المجاني، وعادة ما تكون أطول من الأولى.

6- يجب الالتزام بقدرة البطارية التي تحددها الشركة المنتجة للسيارة.