الإسكان: محور "ترعة الزمر" يقلل الانتقال لـ"ساعة" في محافظة الجيزة

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تنفذ مشروع، من شأنه ربط جنوب محافظة الجيزة بشمالها، مع تقليل أوقات المواطنين في حركة تنقلاتهم بتلك المناطق: "مشروع محور ترعة الزمر هيقلل الاستهلاك بالوقود".

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروع سيبلغ طوله 12 كم، بعرض في بعض المناطق، يصل لـ65 مترًا، موضحا أنه سيتم إعداد كباري مكونة من دورين، لتسهيل حركة المواطنين من جنوب لشمال المحافظة: "المشروع هيخدم في الشمال التقاطعات العرضية زي صفط اللبن، ومحور 26 يوليو، وجامعة الدول العربية، وفيصل، والهرم، وتقاطعات مع مستشفى الصدر، ومنطقة الثلاثيني، وخاتم المرسلين ومطار إمبابة: "مدة الرحلة ستقل لساعة باستخدام المحور".

وأكد أن أنه جرى تركيب كاميرات معدنية بكوبري تقاطع محور ترعة الزمر مع شارع الهرم، وهو الذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة.