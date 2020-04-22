"مكافحة العدوى" تحذر الدول من تخفيف إجراءاتها دون تدرج بسبب كورونا

قالت الدكتورة هالة بدوي، أستاذة المايكروبيولوجي ورئيسة وحدة مكافحة العدوي بمعهد تيودرو بلهارس للأبحاث، إنه لا يوجد أي مؤشر حتي الآن، يوضح موعد انتهاء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما أن التوقعات التي صدرت عن انتهاء الفيروس مع الصيف، ووجود درجة حرارة عالية غير مؤكدة حتى الآن.

وأضافت "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، على شاشة " دي إم سي"، أنه يوجد دول حاليا بها فصل الصيف، مثل استراليا وغيرها، ورغم ذلك مازال هناك انتشار للفيروس بها، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بموعد نهايته، مشددة على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والتأقلم مع الوضع الحالي في ظل وجود الفيروس.

وشددت على ضرورة التباعد الاجتماعي، وترك مسافة كبيرة عند التعامل مع أحد الأشخاص في أي مكان، حتى وإن كان الشخص يرتدي ملابس واقية، متوقعة أن يكون فك القيود على المواطنين من العزل الصحي، سيكون تدريجيا، كونه لا يجوز نزول الجميع مرة واحدة، مؤكدة أن البلاد التي خففت الإجراءات مؤخرًا، ستحدث الجائحة بها مرة أخرى بشدة، مع زيادة الحالات.

وتابعت: "النزول يجب أن يكون بشكل متدرج، مع اتخاذ كل الاحتياطات المتبعة للحفاظ على أعداد الإصابة بأقل ما يمكن"، ناصحة المواطنين بعدم نشر الشائعات في الفترة الحالية، فبعض الشائعات تقول أن شرب المياه بالليمون يقي من الإصابة بكورونا، وهي عادات صحية سليمة، لكن لا تحمي من الفيروس.