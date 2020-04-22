محافظ القليوبية: إزالة 552 حالة تعد خلال حملات مواجهة البناء المخالف

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إزالة عدد 552 حالة، بمساحة 97.523م2، جرى بناءها بالمخالفة على الأراضي الزراعية، وذلك منذ انطلاق موجة الإزالات الأسبوع الماضى، استمرارا للمجهودات التي تنفذها محافظة القليوبية يوميا، لإزالة مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ، أنه قاد أمس، حملة الإزالة المكبرة بحى غرب شبرا الخيمة، حيث تمت إزالة 14 حالة، بمساحة تصل إلى 11.840م2، بين إزالة سور بارتفاع 3 أمتار وطول 120 متر، وطوابق مخالفة لبرج سكني، وذلك بحضور كوكبة من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن تحويل مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية كإجراء رادع للمخالفين.

وأضاف أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المخالفين مع تنفيد عمليات الإزالة للمنشآت المخالفة، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بشن حملات إزالة يومية على العقارات والمنشآت المخالفة، مع إعطاء الأولوية للمخالفات الكبيرة، لتكون رسالة رادعة لكل المخالفين.

وشدد المحافظ، على التعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية، وإزالة أى تعديات، واتخاذ كل الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.