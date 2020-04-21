وزير التعليم عن دفع 30 جنيها مقابل الاستفادة من "منصة المراجعة": مش تابعة للدولة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن السبب في وجود مقابل مادي للمنصة الجديدة التي أعلنتها الوزارة، قبل قليل، التي تعرض مراجعات أونلاين للعديد من المواد الدراسية لجميع المراحل التعليمية، أنها ليست منصة الدولة أو تابعة للدولة، مضيفا ولكنه عمل جيد أردت إيصاله لمن يرى به قيمة، أما أنه بمقابل، فهذا طبيعي لأن من قام بإعداده، تكبد أعباء مالية، وهذا ليس من شأن الوزارة.

وأضاف خلال رده على أحد جروبات واتس أب، على تساؤل حول حقيقة دفع مبلغ 30 جنيه مقابل الاستفادة من مراجعات المنصة الجديدة قائلا: "عموما نحن أطلقنا البث المباشر (مجاني) والقنوات التعليمية مجانًا، أما هذه المنصة، اختيارية لمن يرغب في الاستفادة منها".

وأكد على أن الفرق، هو أن الوزارة راجعت المادة العلمية واختيار المعلمين، وهناك منصات أخرى تعمل بمقابل مادي ولا نراجعها، لذلك لا نستطيع ترشيحها.