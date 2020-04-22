محافظ المنيا عن إحالة رئيس قرية البدرمان للتحقيق: تجاهل تعليمات الوقاية

علق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على قرار إحالته لرئيس قرية البدرمان للتحقيق، لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا، مؤكدا أن أمس، كان هناك توزيع لمعاشات تكافل وكرامة، وأثناء مروره على مكاتب البريد الموجودة بالمحافظة، تفاجئ بعدم تنفيذ مكتب قرية البدرمان لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، لكل رؤساء المدن، بعمل فراشة وكراسي للمترددين على مكاتب البريد، لمنع التكدسات ولراحة المستفيدين.

وقال القاضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية Ten، فوجئت بزحام، ووقفت حتى أكملت الفراشة بنفسي، وأحلت رئيس القرية للتحقيق، لافتا إلى أن الجميع كان ينفذ التوجيهات، ولا يوجد مثل هذه الصورة التي وجدتها.

وأضاف، أنه ناشد شباب القرية، بالمساعدة في مسألة التنظيم مع القائمين على الوحدة المحلية، وبالفعل استجابوا في وقتها، وتمت العملية بسهولة ويسر، واستفاد المواطنين بصرف معاشاتهم من شبابيك الصرف، وتمت العملية بنجاح.

وتابع، أن أمس بمناسبة احتفالات شم النسيم، كان يوجد حظر تام تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وتم على أكمل وجه في كل الميادين والطرق المؤدية للحدائق والكورنيش، مشيراً إلى أنه تم عمل سلسلة فروع لأهلاً رمضان على مستوى المحافظة من خلال إنشاء 65 فرع لتحقيق سهولة ويسر وعدم تواجد زحام، بالإضافة لمنافذ القوات المسلحة والشرطة.

واستكمل، أن كل السلع متوفرة بداية من الأرز، للمكرونة، الزيت، السكر، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والمتابعة اليومية معهم، وتوافر كل السلع مع وجود حملات يومية لضبط الأسواق والتحكم في الأسعار.