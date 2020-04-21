محافظ المنيا يشهد تجارب التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي بالبدرمان

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، تجارب التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية البدرمان بمركز ديرمواس، ضمن جهود المحافظة للعمل على إنجاز كافة المشروعات، بالتزامن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

تُقام المحطة بطاقة استيعابية قدرها 6 آلاف متر مكعب في اليوم، وتعمل بنظام المعالجة الثنائية، وبتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون جنيه، وذلك تمهيدا للتشغيل النهائي في أقرب وقت لتحقيق الاستفادة منهم لخدمة 35 ألف نسمة.

كما تفقد المحافظ، ترافقه المهندسة إيمان عبدالرازق، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، محطة الرفع لقريتي البدرمان ونزلة البدرمان، بطول 18 كيلو متر شبكات انحدار للقريتين، وخط طرد بطول 2 كيلو ونصف، وبتكلفة 40 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن العمل جاري في كافة المشاريع بجميع القطاعات ، حيث يبلغ عدد المشاريع الجاري العمل بها 130 مشروعا ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، موضحا أن أزمة كورونا لم تتسبب في إيقاف العمل في تلك المشروعات حتى لا تؤثر سلبيا ذلك على عجلة الإنتاج، ولتعظيم استفادة المواطن من تلك المشروعات، ولهذا تسعي المحافظة الى دفع العمل بالمشاريع القومية بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهة كورونا.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتوقيت المُحدد لنهو الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية في أقرب وقت وأن تكون وفقا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة، وذلك من أجل الاستخدام الأمثل للاستثمارات التي يتم إنفاقها في تلك المشروعات، لتمثل إضافة حقيقية في رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد المحافظ على ضمان معالجة مياه الصرف الصحي بما يحقق الحفاظ على البيئة، موضحا أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي لها أولوية، كما أنها من أهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة.