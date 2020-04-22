هشام وقمر وإيهاب والشاعري يجتمعون فى عمل رمضاني

علمت "الوطن"، أن رباعي الغناء المصري، حميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر، انتهوا منذ أيام، من تسجيل وتصوير عمل فني غنائي جديد، من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان.

يتكتم فريق عمل الأغنية عن تفاصيله، ويتوقع البعض أن تكون الأغنية التى تم تسجيلها هى أغنية "في زحمة الأيام"، التي كان من المقرر أن يشدو بها، كل من قمر وتوفيق والشاعري، وهي من كلمات سامح العجمي، وألحان أشرف سالم.

وتقول كلماتها:

"في زحمه الايام.. تتفتفت الأحلام وارضى بقليل وبعيش.. انده بصوت مبحوح.. على حلم كان مسموح.. بيعدي مايشوفنيش.. عمر اتسرق مننا.. فين اللي كانو هنا.. راحو خلاص ومفيش.. وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده.. من دنيا مبتديش.. وفي توهة المشوار، ياما حلمنا صغار ببطولة في الحواديت.. صدقت في الأيام ومشيت ورا أوهام وزي ما روحت أهو جيت.. عدى زمانا وسبق، طلع البطل من ورق والحلم بات مهزوم.. عدى زمانا وسبق وقع الفرس في السبق لكن أكيد هيقوم".