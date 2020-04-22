الصحة: "متوقعين خروج كل مرضانا المصابين بكورونا من المستشفيات قريب"

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن ثلث الحالات التي أصيبت، شفيت من المرض، مشيرًا إلى أن نسبة الشفاء جيدة جدًا.

وأضاف "حسني": "متوقعين إننا نوصل في أقرب فرصة كل مرضانا هيخرجوا من المستشفيات".

وتابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "CBC": "كل رقم جديد في الإصابات مش مبسوطين بيه، لكن كلها مسؤولية مجتمعية، ونتمنى المعدل يقل".

وأردف، أن الإعلام أدى دوره وينبه الناس بخطورة الموقف، محذرًا من الإهمال أو التساهل في التعامل مع المرض: "المريض قد يصيب شخصين، وبالتالي يجب تجنب الأماكن المزدحمة، ومازال هناك تزاحم، وإذا كنا نريد تقليل الأعداد يجب أن يكون لدينا الوعي الكامل، بآليات منع الإصابة بالمرض".

وواصل: "حتى اللحظة الأرقام جيدة، ومش عالية أوي، والوفيات لها 3 عوامل، مثل السن وهو أمر عالمي، والجزء الثاني، وهو الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والفشل الكلوي، والعامل الثالث هو تأخر الرعاية الصحية".

وأكمل: "الناس بتخاف تخش العزل 14 يومًا، ويخفون إصابتهم متعمدين ما يصعب إجراءات العلاج، وعلاج الفيروس سهل جدًا قبل الفشل التنفسي".

وحول فترة العزل، قال حسني، إنه لا يشترط أن يكون 14 يومًا: "العزل قد يكون 5 أيام، والأمر معتمد على الرعاية الصحية والتوجه إلى المستشفى مبكرًا، ولسه قدامنا شهور عشان نوصل لأمصال وقائية، وبالنسبة للأدوية، فمفيش دواء في العالم إلا ودرسناه، من حيث الأمان والفاعلية".

وأكد ان الدواء يتنوع حسب شدة الحالة وخطورتها، والأدوية كلها تعرضت لتجارب سريرية، ولم يتم إقرار أي دواء حتى الآن، وقريبًا قد تظهر نتائج الاختبارات والتجارب السريرية.