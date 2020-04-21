الديهي مهاجما البرادعي: "أسوأ ما أظهرته أزمة كورونا هو ورفاقه الأتراك"

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الدكتور محمد البرادعي، واصفًا إياه بـ"الكائن الرخو"، وذلك عقب نشره صورة عامل، يطعم قطة في اسطنبول على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليها: "عامل البلدية في اسطنبول يطعم قطط الشوارع في وقت الكورونا.. يظهر الوباء أحيانا أجمل ما فينا".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن البرادعي يفضح نفسه، وهو لا يعرف الإنصاف، وأزمة كورونا أظهرت أسوأ ما فينا وهم البرادعي ورفاقه في تركيا، عارضًا فيديو لمعارضة تركية، تتحدث عن انتشار فيروس كورونا في السجون التركية، معلقًا عليه: "مش عاوز يسمع ولا يشوف هذا الكلام".

وأشار الإعلامي، إلى أن البرادعي معجب بعامل تركي يأكل قطة في الشوارع، ولا يحظى أي شيء في مصر بإعجابه.