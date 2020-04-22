حظك اليوم الأربعاء 22-4-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الدلو، أنّه يحب الخير ويحاول أن يشارك فى الأعمال التطوعية باستمرار.

وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم عليك أن تدرس الأمور جيدا قبل أن ترد بالرفض أو القبول ولا تتجاوب مع محاولات استفزازك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. فلا تدع حساسيتك تدفعك اليوم نحو إثارة المشاكل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ماري منيب، ويوافق تاريخ ميلادها 11 فبراير.