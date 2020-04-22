وكيل مجلس النواب: صرف العلاوات الخمس أول يوليو المقبل

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن الأيام المقبلة، ستشهد إجراءات كثيرة لإسعاد المواطن المصري، أهمها صرف العلاوات الخمس، أول شهر يوليو المقبل.

وأضاف الشريف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "on": "تم حسم هذا الملف من النواب، استجابة لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي استشعر الجانب الإنساني في هذا الأمر، جميعنا في منظومة ومركب واحدة وتشاور تام".

وأضاف: "البرلمان يوجه انتقادات كثيرة جدًا للحكومة، ولكن الآن نوجه الشكر للحكومة، والدكتور مصطفى مدبولي على الجهد المبذول في المرحلة الراهنة، والصورة العامة التي ظهرت بها مصر".