فؤاد عودة: أعداد مصابي كورونا في تراجع بإيطاليا منذ أسبوعين

قال دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية والمحاضر بجامعة روما، إن أرقام المصابين في إيطاليا، الذين يخرجون من الإنعاش يزدادون والأعداد الإصابات تقل منذ أسبوعين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "CBC"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم: "ومتابعون 85 ألف مصاب في البيوت، ونقسم المصابين إلى 3 مراحل، أعراض خفيفة، متوسطة، وخطيرة، و5% في حاجة إلى غرف الإنعاش، و65% من الذين دخلوا الإنعاش تعافوا".

وتابع، أن الأجهزة الطبية متاحة في المستشفيات، موضحًا أنه منذ بداية فيروس كورونا، زادت الحالات بسبب ذهاب الناس إلى المستشفيات، خاصةً بين المسنين في لومبارديا، حيث كان هناك ضغط كبير على أقسام الإنعاش.