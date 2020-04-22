تقييد وفلترة.. 5 تطبيقات تساعدك على حماية طفلك أثناء استخدام الإنترنت

مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحالة العزل المنزلي التي تفرضها الكثير من الدول على مواطنيها، زادت المخاوف المتعلقة بحماية الأطفال، عند استخدامهم للإنترنت والهواتف الذكية، في المنزل.

حيث يمكنك الاستعانة بأدوات الرقابة الأبوية المدمجة في الأجهزة، كما توجد بعض التطبيقات التي تساعدك على مراقبة ما يفعله الأطفال، عند تصفحهم الإنترنت.

ونستعرض أبرز 5 تطبيقات لحماية الأطفال، عند استخدامهم الإنترنت أثناء الحجر المنزلي، وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية على النحو التالي:

تطبيق Net Nanny

يعتمد هذا التطبيق على الذكاء الاصطناعي لحظر المحتوى المشكوك فيه، أو الخطير قبل أن يراه الطفل، بالإضافة لتصفية بعض مواقع الويب، ومراقبة النشاط الرقمي، ومراقبة وقت الشاشة وتقييده.

كما يضم ميزة تُسمى (Family Feed) للإبلاغ عما يبحث عنه الأطفال عبر الإنترنت، وكذلك التطبيقات التي يستخدمونها، بالإضافة إلى فلترة عمليات البحث، وحظر المواقع التي تقدم معلومات عن فيروس كورونا، لمساعدة الأطفال الذين قد يشعرون بالقلق.

تطبيق Bark

يراقب هذا التطبيق النصوص ورسائل البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى موقع يوتيوب، وأكثر من 20 موقعًا من مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن أي محتوى مشكوك فيه قد يبحث عنه الأطفال أو يشاهدونه، كما يقوم بإرسال تنبيهات للوالدين إذا اكتشف أي محتوى ضار قد يتعرض له الطفل عبر الإنترنت.

كما يتيح التطبيق للوالدين ضبط وقت الشاشة وإدارته، وتصفية مواقع الويب، حيث يمكنك السماح بمواقع معينة أو حظرها، أو حتى فئات كاملة، مثل: خدمات البث، والألعاب عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير.

تطبيق Google Family Link

يتيح هذا التطبيق للآباء إنشاء حساب جوجل للطفل إذا كان عمره أقل من 13 عامًا، مع إمكانية الوصول إلى معظم خدمات جوجل، مثل: بريد Gmail وخدمة الصور، بالإضافة إلى إمكانية تتبع حساب الطفل وإرشاده إلى المحتوى المناسب.

يمكن للوالدين أيضًا الموافقة على التطبيقات التي يريد الأطفال تنزيلها أو رفضها، ويرشح التطبيق بعض التطبيقات التي يوصي بها المعلمون، والتي يمكن للوالدين إضافتها مباشرة إلى هاتف الطفل، ويتضمن أدوات تحكم أخرى، مثل: وقت الشاشة، وقفل الهاتف لوقت العائلة وتتبع الموقع.

تطبيق OurPact

يتيح هذا التطبيق للآباء تقييد وصول الأطفال إلى تطبيقات معينة، وتصفية مواقع الويب، ومراقبة مواقعهم الجغرافية من خلال تقنية GPS، وجدولة وقت الشاشة والأنشطة المتكررة، مثل: وقت النوم، وحظر الوصول إلى الإنترنت والتطبيقات في أي وقت.

تطبيق Goya-Move

هذا التطبيق يركز على مراقبة النشاط البدني للطفل أكثر من نشاطه على الإنترنت، لمنعه من استخدام هاتفه طوال اليوم، ويتيح للآباء قفل تطبيقات معينة حتى يقوم الطفل بعدد خطوات معينة، أو يكمل قائمة بالأعمال الروتينية، وتفعيل وقت الشاشة للواجبات المنزلية أو وقت العائلة أو وقت النوم.