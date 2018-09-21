استقبلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر" تامر عبد الفتاح، لمناقشة أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق.

وخلال الاجتماع، جرى مناقشة تدخلات جديدة والتوسع في ملف "حماية الأطفال" المعرضين للخطر في ضوء النجاح الذي تحقق في برنامج "أطفال بلا مأوى" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" بتكلفة 164 مليون جنيه.

وقالت وزيرة التضامن، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه جرى مناقشة التعاون في الأنشطة التي تنفذها الوزارة بمناسبة عام 2018 عام "الأشخاص ذوي الإعاقة" ودعم مبادرة الصندوق لمكافحة العمى كأحد الأنشطة التي تكافح الإصابة بالإعاقات البصرية.

وتابعت: "كما تناول الاجتماع مساهمة صندوق تحيا مصر في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتأثيث وتجهيز المساكن التي جرى بنائها لنقل سكان المنطقة الخطرة وتسكينهم وتقديم خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية".