"وكيل البرلمان": المشروعات الصغيرة والمتوسطة أساس نهضة الاقتصاد المصري

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مهمة للغاية في النهوض بالاقتصاد المصري.

وأضاف الشريف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "on": "مشروع القانون الخاص بها يقدم إعفاءات وتسهيلات ائتمانية وسهولة الإجراءات والتراخيص، وبالتالي لأول مرة ترعى الدولة التطور الصناعي في مصر".

وتابع: "مشروع القانون الجديد سيستوعب الاقتصاد غير الرسمي، ليتم دمجه بالاقتصاد الرسمي، كما سيدفع الشباب للقيادة وتملك المشروعات خلال سنوات قليلة".

وعن انتخابات مجلس النواب أوضح: "الانتخابات ستجرى في موعدها، وهناك خطة لإصدار قانون مجلس الشيوخ، وكذلك المحليات، وما تم في السنوات السابقة خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي من إجراءات اقتصادية وسياسية وغيرها من الإجراءات، يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه السليم، رغم أزمة كورونا العالمية، وتجعلني فخورا إني مصري".