خالد البرماوي: هناك حالة التزام من المواطنين بالإجراءات الاحترازية

أكد الكاتب الصحفي خالد البرماوي، الخبير في الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا، أن تقرير جوجل عن التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤشر جيد.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذا المؤشر لا يصلح لاتخاذ القرارات، ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل.

وأثنى البرماوي، على الاجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أن هناك حالة وعي كبيرة لدى المواطنين.

وأوضح البرماوي، أن هناك صعود ونزول لبعض مؤشرات تحرك المواطنين، مشيرًا إلى أن تقرير جوجل عن حركة المواطنين، رصد الحركة من خلال تطبيقات جوجل، وأن التقرير رصد التزام نسبة كبيرة من المواطنين، بقرارات الحكومة والتزامهم باجراءات التباعد الاجتماعي، مقارنة بنفس الفترة من الشهر الماضي، أو الشهر قبل الماضي.