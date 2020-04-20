مطروح تتابع شواطئها بـ"جوجل": مفيش تجمعات للمواطنين

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنّ المواطنين ملتزمون بقرار حظر التجوال لعدم تفشي فيروس كورونا.

وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنّ وزارة التنمية المحلية تتابع الشواطئ وحال رصد أي تجمعات يتم التوجه إليها فورا: "عاملين رصد من جوجل".

وأوضح محافظ مطروح، أنّ القرى والشواطئ الخاصة بالمحافظة، يتم مراقبتها بشكل كثيف ودوري لعدم السماح بوجود ازدحام، مؤكدا عدم رصد أي تجمعات على مستوى المحافظة: "الكورنيش نفسه محدش ماشي عليه، إلا في حالات فردية، ولكن التجمعات لأكثر من 5 مفيش".