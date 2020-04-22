خلف جابر في الشعر.. مكتبة الإسكندرية تعلن الفائزين بجائزة الأبنودي

أعلنت مكتبة الإسكندرية، أسماء الفائزين بجائزة الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، لشعر العامية والدراسات النقدية 2020، لما للشاعر الكبير من إسهام في شعر العامية المصرية، وفى مختلف جوانب الإبداع، من شعر ونقد وجمع للتراث، وحوار درامي، وأغان تغنى بها أشهر مطربي الوطن العربي.

أولا: فرع دواوين الشعر فاز بها:

-خلف قرني جابر عبدالعظيم، عن ديوانه "عيل بيطير غناويه للقاهرة".

-أحمد محمد مصطفى عبد الحي "الهزيمة الكاملة".

ثانيا: فرع الدراسات النقدية:

-كاميليا عبدالفتاح حفني عامر "مقومات السرد في الشعر الحكائي "أحمد سماعين" للأبنودي نموذجا- دراسة تحليلية.

-عمرو أحمد محمد محمد العزالي- من روافد إنجاز الخصوصية في مشروع الأبنودي الشعري.

وبدأت مكتبة الإسكندرية، في تلقى الأعمال المشاركة بمقرها في بيت السناري بالقاهرة في الفترة من 15 أكتوبر 2019، حتى نهاية يناير 2020.

وعكفت لجنة التحكيم بعد ذلك، على تقييم الأعمال بنظام الدرجات، من أصل 400 درجة، وانتهت من تجميع الدرجات واختيار القائمة القصيرة.

واعتمد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية تلك النتائج، بمجرد انتهاء اللجنة من أعمالها.

ومن المقرر، أن يحصل الفائز الأول فى مسابقة شعر العامية على مبلغ خمسين ألف جنيه مصري، والفائز الأول فى مسابقة الدراسة النقدية على مبلغ ثلاثين ألف جنيه مصري، والفائز الثانى مبلغ عشرين ألف جنيه مصرى، كما يتم نشر الدراستين فى كتابين، ضمن سلسلة كتب تحمل اسم الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى.

يذكر أن هذه هي الدورة الثانية للمسابقة، التي تنقسم إلى فرعين، الأول لجائزة الشعر العامية، ويتطلب أن يكون الديوان مطبوعًا وبالعامية المصرية، أما الفرع الثاني، فهو في الدراسات النقدية، ويتطلب أن تناقش الدراسة أحد الجوانب الإبداعية في شعر عبدالرحمن الأبنودي.

وكانت مكتبة الإسكندرية، أعلنت عن انطلاق الجائزة خلال حفل كبير أقيم في بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة في إبريل 2018، بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، والدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والإعلامية نهال كمال، ونخبة من المثقفين والأدباء والشعراء.