أعلنت مكتبة الإسكندرية عن فتح باب التقدم لجائزة الشاعر عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية، وهذا لما للشاعر الكبير من إسهام في العامية المصرية، وفي مختلف جوانب الإبداع من شعر ونقد وجمع للتراث وحوار درامي وأغان تغنى بها أشهر مطربي الوطن العربي.

وتنقسم الجائزة إلى فرعين:

الفرع الأول: جائزة شعر العامية، وشروطها:

أن يكون الديوان مطبوعًا وبالعامية المصرية.

أن تكون الطبعة الأولى من الديوان قد صدرت بداية من عام 2018 وحتى الموعد النهائي للتقديم.

ألا يقل عمر الشاعر عن 20 عامًا وألا يزيد عن 40 عامًا في 31 يناير 2020.

ألا يكون الشاعر قد سبق له الفوز بالمركز الأول في جائزة الأبنودي أو أي جائزة أخرى لشعر العامية خلال خمس سنوات سابقة.

يتقدم الشاعر بديوان واحد فقط له، ويرفق مع الديوان تعريف بالشاعر ووسائل التواصل معه.

الفرع الثاني: جائزة الدراسات النقدية، وشروطها:

أن تناقش الدراسة أحد الجوانب الإبداعية في شعر عبد الرحمن الأبنودي.

أن تكون الدراسة لم تنشر من قبل.

تسلم الدراسة النقدية في نسخة ورقية وأيضا نسخة منها على (C.D).

ألا تقل الدراسة النقدية عن 20 ألف كلمة، ولا تزيد عن 40 ألف كلمة.

لا يوجد شرط للسن في هذا الفرع.

أن يرفق مع الدراسة النقدية إقرار من المتقدم بأنه صاحبها وأن (جائزة الأبنودي) لا دخل لها بأي نزاعات حولها.

يرفق مع الدراسة النقدية تعريف بالباحث ووسائل التواصل معه.

جوائز المسابقة