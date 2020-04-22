فيفي عبده عن مقلب رامز جلال: "هودية في داهية.. حسيت إني في إسرائيل"

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها ستعكف على مشاهدة برنامجها "خلي بالك من فيفي"، الذي يعرضه في شهر رمضان على شاشة "MBC مصر"، رغم كونها لا تُحب مشاهدة أعمالها بعد تصويرها، سواء مسلسلات أو أفلام، "مبحبش أشوف نفسي أنا بشتغل وبعدين أسيب أيديا وأحكم بعد كده، من رد فعل الناس".

وأضافت "عبده"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، أنها دائما ما تكون ضحايا المقالب، وليست هي من تقوم بعملها، وذلك خلال حديثها عن مقلب الفنان رامز جلال لها في رمضان المقبل، الذي أوقعها ضحية في برنامجه "رامز مجنون رسمي"، وقالت: "أنا هوديه في داهية، لأنه كهربني زيادة عن اللزوم، حسيت أنهم واخدني في إسرائيل بيعاقبوني".

وعن برنامجها "خلي بالك من فيفي"، أكدت أن البرنامج سيكون عبارة عن 60 حلقة، نصفهم سيعرض في مصر والنصف الآخر في المغرب، "حاطة أيدي على قلبي، لأن أول مرة ألعب الدور ده".

"خلي بالك من فيفي"، برنامج ساخر يدور فى إطار المقالب، ويعرض عبر قناة "إم بي سي مصر"، ويدور المقلب حول استضافة مجموعة من الفنانين لمنزل فيفي عبده لكي تصور معهم حلقة فى برنامجها، وأثناء تصوير البرنامج، يحدث المقلب من حريق وإغماءات، وظهور شخصيات غريبة.