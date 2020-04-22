السعيد تكشف عن السيناريو الأسوأ لأزمة مواجهة كورونا: تنتهي في ديسمبر

تحدثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أسوأ الفرضيات التي تضعها الدولة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه لا أحد يعرف تطورات الأزمة حتى الآن.

وقالت السعيد، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الدولة ستبدأ تجهيز استثماراتها ومواردها وقطاعاتها للتحرك حال انتهاء أزمة فيروس كورونا، في شهر يونيو، مشيرة إلى أن الدولة تضع سيناريوهات للتعامل حال انتهاء الأزمة في شهر ديسمبر، بنهاية 2020.

وأوضحت السعيد، أن أسوأ الفروض التي وضعتها مصر هي استمرار الأزمة لنهاية شهر ديسمبر، مشيرة إلى أن الدولة جاهزة بـ3 سيناريوهات للتعامل مع الأزمة، وكل سيناريو له خطة عمل خاصة، متمنية ألا تتضطر الدولة للتعامل بالسيناريو الأسوأ.

وأشارت السعيد، إلى أن الصادرات الزراعية المصرية لديها وضع أفضل حاليًا، لافتة إلى أن هناك فرصة لتوطين الصناعات ومدخلات الإنتاج في مصر.