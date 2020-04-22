صنع في الطود.. مهندس يصمم بوابة لتعقيم المواطنين ضد كورونا جنوب الأقصر

أقدم مهندس، بمعاونة شباب إحدى الجمعيات الخيرية بمدينة الطود، جنوب الأقصر، على صنع بوابات إلكترونية بالجهود الذاتية، تستخدم في تعقيم المواطنين ضد فيروس كورونا، بعدما انتشرت الفكرة بشكل كبير، على مواقع التواصل الاجتماعى، وحازت اهتمام عدد كبير من الأهالي، خاصة مع انخفاض تكلفتها.

بوابات التعقيم الآلية التي صممت على العمل بواسطة أشعة الليزر، ستكون جاهزة للتركيب على مداخل ومخارج المدينة، كهدية مقدمة من المهندس المصمم والشباب المعاون له، لأهل المدينة.

وأوضح المهندس إبراهيم غزالي -المصمم للبوابة- أنها ستقوم بتعقيم الأشخاص من الخارج، والحذاء من أسفل، عن طريق رشاشات تعمل بشكل ألي، بعد مرور الشخص إلى داخل البوابة، تحتوي مادة هيبو كلوريد الصوديوم.

وأشار إلى أن الفكرة موجودة منذ فترة، لكن تباع بمبالغ كبيرة، وهو ما جعلهم يقدمون على تصميمها وتقديمها هدية في البداية، لبعض المنشآت والمصالح، ثم يتم بيعها بأسعار مخفضة.

وأضاف غزالي لـ"الوطن"، أن البوابات المصنوعة تعمل بنفس أداء مثيلتها، حيث أن أشعة الليزر تتحسس وجود الشخص داخلها، فتعمل الرشاشات بشكل ألي، كما يوجد لها شكل آخر، يستخدم فيه زر عند دخول الشخص لتشغيل الدائرة الكهربائية، لكنه غير مفضل، لأنه من المرجح أن يكون سببًا في نقل العدوى.

ولفت إلى أن التكلفة تتوقف على حسب ليزر أو مانول وسعة خزان المواد المعقمة، ممكن تبدأ من 2000 جنيه، حتى 7000 جنيه، مؤكدا أنه سيتم استخدامها في البداية للتشغيل عند نصب البوابات على مداخل مدينة الطود، وسيتم إهداء مستشفى الأقصر الدولي ومستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بوابات شبيهة.