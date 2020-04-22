الحلقة الأولى من مسلسل "اللعبة".. التنافس لا ينتهي بين "وسيم" و"مازو"

بثت قناة "إم بي سي مصر"، أمس الثلاثاء، أولى حلقات مسلسل اللعبة، بطولة هشام ماجد وشيكو.

وتدور أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، عن التنافس الشديد بين وسيم الصريطي الذي يجسده شيكو، و"مازو" الذي يقوم بدوره هشام ماجد، حيث ينشأ بين الشخصيتين، صراعًا منذ الطفولة، يتحول إلى صراع مستمر على مدار أيام حياتهما.

الصراع بين "وسيم" و"مازو"، يتحول إلى شكل مباراة، حيث يحصل من ينجح في إيذاء الآخر على نقطة، قبل أن ينضجا الشخصيتين ويتزوجان، إذ يعمل وسيم مديرًا لأحد الفنادق، كما يتزوج من إسراء، التي تجسدها ميرنا جميل، ويتزوج "مازو" من شقيقتها شيماء التي تجسدها مي كساب.

ومع زواج الثنائي وزيادة مسئولياتهما، يتخليا عن المنافسة التي بينهما، قبل أن تعود شخصية مجهولة في آخر الحلقة محاولة إعادة التنافس بينهما.

المسلسل من بطولة هشام ماجد وشيكو ومي كساب وميرنا جميل وأحمد فتحي ومحمد ثروت، وإخراج معتز التوني.