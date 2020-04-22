غادة نصر: الفواكه غنية بالألياف التي تحسن الحالة المزاجية وقت الصيام

قالت الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة، إن الفواكه غنية بالألياف، التي تحسن الهضم وتفيد جدا في وقت الصيام، وتحسن من الحالة المزاجية في ظل ظروف كورونا والحظر.

وأضافت نصر، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "من مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "cbc": "الألبان مهمة للغاية، ولابد من شرب اللبن، وأكل الزبادي".

وتابعت أستاذ الصحة العامة، "تعودنا في أسرنا إننا نشرب لبن قبل النوم، وشرب اللبن فيه مادة بتهدي الأشخاص وتساعدهم على النوم، وبنقولهم يفضل إنهم يشربوا كوب لبن أو علبه زبادي، لكن اللي عندهم أمراض مزمنة، ممكن يشربوه منزوع الدسم".