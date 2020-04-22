خبيرة صحة عامة: الإكثار من السكر يسبب السمنة التي تزيد من مخاطر كورونا

قالت الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة، إن دور الدولة مفهوم في توفير السلع الاستراتيجية المهمة كالسكر، لكن دور الخبراء هو التوعية بأضرار الإكثار من السكر.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "من مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc": "لازم نوعي الناس بطريقة استهلاكها للسلع، والسكر سلعة أساسية لكن عايزين الناس تقلل من استهلاكه، والسكر أحد المنتجات اللي بتسبب زيادة في الوزن والسمنة"، مشيرة إلى أن السمنة، أحد عوامل الخطورة الأساسية لأمراض القلب والشرايين وكذلك كورونا".

وتابعت: "الناس اللي عندهم سمنة بيبقى عندهم حالة من الالتهاب المزمن، اللي بيعرضهم لأمراض القلب والشرايين والسرطان، والمخاطر بتاعت كورونا بتبقى أكثر في اللي عندهم سمنة من غيرهم".