خبيرة صحة عامة: لابد من مواجهة كورونا بأغذية تقوي المناعة

قالت الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة، إن فيروس كورونا المستجد، مرض مثل غيره من الأمراض، ويمكن مواجهته بتقوية المناعة.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "من مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "cbc": "أما نقوي جهاز مناعتنا عن طريق الأكل السليم والسلوك الصحي السليم، بنتفادى المرض، وبنزود من قدرتنا على مقاومته".

وتابعت: "الأكل الصحي مش بيختلف في أي وقت، وكلنا متفقين على إننا نزود أكلنا من الخضار والفاكهة ونقلل من السكريات، وعايزين نقول إن المجتمع العلمي عمل دراسات مخصوصة عن التغذية في جو الحظر في كورونا والمواد الغذائية اللي محتاجين نزود منها أو نقللها".

واستطردت: "قرأت بحث عن إن فترة العزل في رمضان أظن إننا هنكون في فترة العزل المنزلي وإن كنا هنتجمع كأسرة لكن خروجنا برا البيت هيبقى قليل وقدرتنا على ممارسة الرياضة أقل والنشاط البدني عموما والتعرض الأقل للشمس".

وأوضحت: "لازم ناخد بالنا من الضغط النفسي اللي ممكن الناس تكون بتعانيه خلال العزل المنزلي، والدراسات بتقول إن فيه دراسات مهمة جدا تعزز من الحالة المزاجية وتحسنها، البطاطا مثلا اللي متوفرة في مصر بكثرة ومفيدة للغاية لأنها مصدر غني جدا وتحسن الحالة المزاجية والموز واللوز".