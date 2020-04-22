الصحة العالمية عن كورونا: نحارب عدو دون وسائل قتالية.. علينا الاختباء

شدد الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، على ضرورة العمل بوتيرة سريعة، للوصول إلى أدوية ولقاحات مناسبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مضيفًا: "فيروس كورونا مجهول ونحن نُحارب بدون أي وسائل قتالية، لأنه غير معروف، والوسيلة الوحيدة هي الدفاع والاختباء منه".

وأضاف "حشيش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه يجب على كل دول العالم، الاهتمام بالبحث العلمي لإيجاد دواء أو لقاح للفيروس، مشددًا على ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل لتجنب الإصابة بعدوى كورونا.

وفي الوقت الذي طالب فيه دول العالم بسرعة البحث عن دواء أو لقاح لمجابهة فيروس كورونا، أكد أنه يجب أن يأخذ البحث العلمي مجراه، وعدم تسريع النتائج حول هذه الأدوية لأن كل دواء له آثار جانبية، والأمل في أن يكون لهذه الأدوية تأثير على فيروس كورونا.