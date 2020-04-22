شيكو عن تخوفه من كورونا: أصبت بفيروس "ميرس" نهاية العام الماضي

أكد الفنان هشام محمد، الشهير بـ"شيكو"، أنه يتبع كل الإجراءات الاحترازية، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولا يخرج من المنزل، إلا للضرورة القصوى، قلقًا من الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن قلقه الكبير من كورونا، ناتج عن إصابته بفيروس "ميرس"، الذي يعد أحد فيروسات عائلة كورونا، أثناء تواجده في السعودية، للمشاركة في موسم الرياض نهاية 2019.

وأضاف "شيكو"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أنه عانى كثيرا خلال إصابته بهذا الفيروس، وكان ينام لساعات طويلة، تصل إلى 19 ساعة وشعر بأعراض قوية، مثل الكحة، وكان أشبه بنزلة برد قوية، مؤكدًا أن أسرته أيضًا تتبع كل الإجراءات الاحترازية، تخوفًا من الإصابة بكورونا.

وأشار الفنان، إلى أنه إذا خرج من البيت، لضرورة قصوى أو لعمل يّحمل كحول دائما خاصة مع مع قلق والده وأسرته عليه كثيرا.